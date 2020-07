OE2020

As medidas de resposta orçamental à pandemia deverão responder por 80% do aumento da despesa pública prevista no Orçamento do Estado Suplementar, tendo um impacto orçamental direto no saldo de 3.408 milhões de euros, estima hoje o CFP.

Numa análise à Proposta de Lei de Revisão do Orçamento do Estado para 2020, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) prevê ainda que as medidas orçamentais para enfrentar o impacto económico da pandemia respondam por "aproximadamente um quarto" da revisão do saldo previsto para 2020.

"Esta estimativa do CFP, que aponta para um impacto orçamental direto daquelas medidas no saldo de 3.408 milhões de euros (1,7% do PIB), sustenta-se na quantificação de medidas realizada pelo MF [Ministério das Finanças] e na informação adicional a ele solicitada, ainda que incompleta e prejudicada pela falta de esclarecimento a questões relevantes", refere o conselho.