Um homem morreu hoje num acidente com um trator agrícola, em Vinhais, no distrito de Bragança, segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com a fonte, os meios de socorro ainda se encontram no local e ainda não foi possível apurar a idade da vítima deste acidente na zona de Edral, no concelho de Vinhais.

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), segundo ainda o CDOS.