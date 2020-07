Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de cinco pessoas por alegada burla ao Estado "no contexto de atribuição do Subsídio Social de Mobilidade", durante uma operação nas ilhas de São Miguel, Terceira e Pico, nos Açores, e no continente.

Em comunicado, a PJ informa que através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, e com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal de Braga, no âmbito de inquérito tutelado pela Secção de Angra do Heroísmo do DIAP da Comarca dos Açores, desencadeou na terça-feira a Operação designada "Ícaro", que foi "concretizada nas ilhas de São Miguel, Terceira e Pico" e "em Portugal continental".

"No decorrer da operação foram realizadas seis buscas e detidas cinco pessoas - três mulheres e dois homens - pela presumível prática dos crimes de falsificação de documentos e de burla qualificada, com prejuízo para o Estado, na ordem das centenas de milhar de euros, no contexto de atribuição do Subsídio Social de Mobilidade", lê-se no comunicado.