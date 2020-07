Actualidade

A Fundação de Serralves afirmou hoje que a Autoridade para as Condições do Trabalho realizou uma ação inspetiva em abril, relacionada com os trabalhadores do serviço educativo, e que foi informada de que o "processo foi concluído" sem outros procedimentos.

Em resposta à agência Lusa, a Fundação de Serralves, no Porto, garante que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) deu início, no dia 15 de abril, a uma ação inspetiva à instituição, relacionada com os trabalhadores e prestadores do Serviço Educativo.

A fundação acrescenta que, no dia 06 de maio, a ACT informou a fundação de que esta inspeção "foi concluída sem que tivessem sido adotados outros procedimentos inspetivos".