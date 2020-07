Actualidade

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra aprovou hoje o lançamento do concurso público da empreitada da EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica, investimento de mais de dois milhões de euros.

Esta via ciclável europeia com 83 quilómetros atravessa os municípios de Figueira da Foz, Cantanhede e Mira, com um traçado que aproveita as estradas florestais e vias cicláveis já existentes, com troços em piso compactado e em piso pavimentado.

A empreitada será financiada em 1,2 milhões de euros pelo Programa Valorizar, do Turismo de Portugal.