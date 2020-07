Actualidade

Pelo menos 59 pessoas morreram na Etiópia em dois dias de protestos desencadeados pelo homicídio de um popular cantor e ativista da maioria étnica oromo, segundo fontes convergentes citadas pela agência France Presse.

Segundo Getachew Balcha, porta-voz da região de Oromia, a região "contou cerca de 50 mortos" na terça-feira, enquanto o Congresso Federalista Oromo (OFC), oposição, disse que hoje nove pessoas foram mortas durante confrontos em Ambo, na região de Oromia, a 100 quilómetros a oeste da capital, Adis Abeba.

De acordo com a mesma fonte, Ambo, cidade natal do cantor Hachalu Hundessa, morto a tiro, na segunda-feira, em Adis Abeba, foi hoje palco de novos confrontos entre as forças de segurança e residentes.