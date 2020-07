Covid-19

O sistema prisional regista atualmente sete casos ativos de infeção por covid-19, nenhum entre reclusos, adiantou hoje a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) em comunicado.

"Há a registar sete casos de trabalhadores positivos à covid-19, diagnosticados na sequência do rastreio que está a ser efetuado aos trabalhadores que a tanto se disponham, os quais reportam a três funcionárias de empresa externa que prestam serviços ao Hospital Prisional, a três guardas prisionais do Estabelecimento Prisional da Carregueira e a um guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Leiria (jovens). Estes trabalhadores estão assintomáticos e em isolamento nos respetivos domicílios", lê-se no comunicado.

A DGRSP adiantou ainda que foram todos negativos os resultados dos testes realizados a suspeitos e contactos de suspeitos dos sete casos positivos nos três estabelecimentos.