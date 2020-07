Covid-19

A transportadora aérea portuguesa TAP vai realizar mais três voos especiais na rota Luanda-Lisboa, nos dias 03, 08 e 10 de julho, segundo informação disponível na página do consulado de Portugal em Luanda.

Por se tratar de voos especiais, os passageiros estão dispensados do comprovativo de teste ao novo coronavírus, que passou a ser obrigatório para quem viaje a partir de países de expressão portuguesa (no caso do Brasil, do Rio de Janeiro e São Paulo) e dos Estados Unidos da América, segundo um despacho de terça-feira que estipula as novas medidas aplicadas ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal.

O diploma refere que os passageiros de voos provenientes daquelas origens, exclusivamente em viagens consideradas "essenciais", têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de teste com resultado negativo ao novo coronavírus, realizado nas últimas 72 horas antes do embarque, sob pena de lhes ser recusada a entrada em Portugal.