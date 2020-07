Covid-19

A Fundação Calouste de Gulbenkian (FCG), em Lisboa, reabre ao público o Grande Auditório, no dia 23 de julho, quatro meses após o cancelamento da temporada de música, com um concerto da Orquestra Gulbenkian, dirigida por Lorenzo Viotti.

Num comunicado hoje divulgado, a FCG anuncia que "o maestro titular da Orquestra Gulbenkian [Lorenzo Viotti] regressa ao Grande Auditório quatro meses após o cancelamento da Temporada de Música devido à pandemia [da covid-19]", nos dias 23 de julho, às 21:00, e 24 de julho, às 19:00.

"O maestro franco-suíço irá dirigir a Primeira e a Quinta Sinfonias de Beethoven, um programa que vai celebrar do melhor modo o seu reencontro com o público da Gulbenkian Música, no ano em que se comemoram os 250 anos do nascimento do compositor alemão", lê-se no comunicado.