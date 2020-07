Covid-19

O mercado automóvel caiu 48,2% no primeiro semestre deste ano, com menos 72.687 viaturas novas matriculadas até junho, revelou hoje a Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA).

Em comunicado, a entidade referiu que, "tal como sucedeu nos meses anteriores, o mercado automóvel português teve em junho de 2020 mais um registo negro da sua história, com uma diminuição de 54% nas matrículas de viaturas novas".

Segundo a ANECRA "após as quedas abismais de 56,6%, 84,6%, 71,6% em março, abril e maio, o mercado automóvel em Portugal voltou a sofrer uma enorme quebra em junho, confirmando o setor automóvel como um dos mais afetados pela crise pandémica".