Covid-19

A única morgue do hospital Simão Mendes, principal unidade da Guiné-Bissau, encontra-se superlotada com 32 corpos quando apenas tem capacidade para albergar nove, denunciou hoje o médico legista, Abubacar Camará.

O médico, que dirige a morgue, chamou os jornalistas para assistir a uma operação coordenada com um delegado do Ministério Público no sentido de alertar os familiares de 11 cadáveres que se encontram no local, mas que precisam ser enterrados rapidamente.

Aqueles corpos estão em avançado estado de decomposição por não terem sido reclamados, há mais de dois anos, pelos familiares, assinalou Abubacar Camará.