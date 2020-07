Moçambique/Dívidas

Um juiz britânico aceitou hoje a alteração da denominação do grupo Privinvest num processo judicial sobre as "dívidas ocultas" a decorrer em Londres, desbloqueando os procedimentos abertos pela Procuradoria-Geral da República moçambicana contra o banco de investimento Credit Suisse.

Os advogados do grupo naval libanês tinham posto em causa a referência do processo à Prinvinvest Shipbuilding SAL Abu Dhabi (Branch), uma subsidiária nos Emirados Árabes Unidos que surge na primeira página do contrato com a empresa pública moçambicana ProIndicus.

Segundo o advogado da sociedade Essex Court Chambers, Nathan Pillow, aquela empresa "simplesmente não existe" porque a licença foi transferida para outra subsidiária intitulada Privinvest Shipbuilding Investments LLC.