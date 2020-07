Actualidade

O líder da bancada parlamentar do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Califa Seidi, disse hoje que o partido vai entrar com uma impugnação judicial à aprovação do programa de Governo do primeiro-ministro Nuno Nabian.

Numa declaração política feita na plenária do parlamento guineense, onde estiveram hoje os deputados do PAIGC, Califa Seidi apresentou um conjunto de "violações grotescas" ao regime de funcionamento daquele órgão legislativo para justificar a petição judicial.

O líder da bancada parlamentar do PAIGC apontou, nomeadamente, a ausência de duas secretárias na sessão, quando, realçou, o regimento determina a que nessa situação a mesa não pode funcionar.