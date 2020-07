Actualidade

Portugal colocou hoje no mercado uma emissão de 4 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro, com uma maturidade a 15 anos a uma taxa de juro de 0,928%, adiantou o Ministério das Finanças em comunicado.

"A procura superou os 40 mil milhões de euros, sendo assim mais de 10 vezes superior ao montante colocado", informou a tutela.

Na mesma nota, o ministério recordou que na "anterior emissão a 15 anos, que decorreu em abril de 2018, colocou 3 mil milhões de euros a uma taxa de 2,325%, tendo a procura sido de 16 mil milhões de euros, ou seja, cinco vezes superior".