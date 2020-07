Actualidade

A biomassa reprodutora da sardinha atlanto-ibérica aumentou cerca de 66% entre 2019 e 2020, impulsionada pelo recrutamento de 2019, que atingiu um valor máximo desde 2004, pela redução de capturas e gestão das pescas, indicou hoje o IPMA.

"De acordo com a avaliação científica, a biomassa reprodutora de sardinha atlanto-ibérica aumentou cerca de 66% entre 2019 e 2020, estimando-se esse valor, para o início de 2020, em 344 mil toneladas", lê-se numa nota publicada no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Conforme explicou o instituto, esta subida deve-se, essencialmente, ao recrutamento de 2019, "o mais abundante desde 2004", à redução das capturas e à gestão da pescaria.