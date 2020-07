Covid-19

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje a suspensão da Supertaça Cândido de Oliveira, que deveria abrir a temporada de 2020/21, para "aliviar o calendário" das equipas que terão jogos europeus em setembro.

Em comunicado, a FPF dá conta de um entendimento entre FC Porto e Benfica, finalistas da Taça de Portugal e, respetivamente, primeiro e segundo classificados da I Liga portuguesa, que disputariam o troféu no arranque da próxima época.

"FPF e os clubes chegaram a um entendimento e acordaram a suspensão do jogo em nome dos interesses do futebol português, uma vez que em setembro haverá jogos referentes às competições europeias", pode ler-se no comunicado.