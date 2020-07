Actualidade

O antigo ministro do Interior da Guiné-Bissau Juliano Fernandes foi detido na quarta-feira pela polícia quando entrava num posto fronteiriço do país, vindo do Senegal, disse à Lusa a mulher do advogado e dirigente partidário guineense.

"Neste momento estou a caminho de Bissau. Não sei dizer com precisão qual é a situação dele. Só sei que não está livre. Foi conduzido pela polícia de São Domingos para Bissau", afirmou a mulher de Juliano Fernandes contactada pela Lusa por telefone.

Advogado e secretário-geral da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), Juliano Fernandes ocupou o cargo de ministro do Interior no Governo de Aristides Gomes, demitido pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.