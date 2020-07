Actualidade

Professores e estudantes brasileiros consideram que a educação no país, no Governo do Presidente, Jair Bolsonaro, não tem futuro, num momento que a tutela se encontra sem ministro, após várias polémicas a marcar a atual gestão.

Em entrevista à agência de notícias Efe, professores e alunos mostraram-se pessimistas e destacaram o desalento que sentem em relação à educação no Brasil.

"Não temos projetos ou políticas educacionais no Governo de Bolsonaro", afirmou à Efe Catarina de Almeida Santos, professora adjunta da Universidade Federal de Brasília e uma das coordenadoras da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma rede que articula organizações civis, fundações e comunidades académicas para garantir uma educação de qualidade no Brasil.