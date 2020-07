Covid-19

O México registou 741 mortos e 5.681 infetados nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 28.510 e o de contágios para 231.770, informaram as autoridades.

O México superou a Espanha (28.363) no número de mortes devido à covid-19, e tornou-se no sexto país do mundo com mais óbitos registados durante a pandemia. A primeira morte por covid-19 no México foi registada a 18 de março e o primeiro caso de coronavírus data de 28 de fevereiro.

O diretor de epidemiologia do Governo do México, José Luis Alomía, defendeu esta quarta-feira numa conferência de imprensa que o aumento nos casos acumulados confirma uma "tendência de desaceleração na transmissão".