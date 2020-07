Covid-19

O Presidente venezuelano disse quarta-feira que prevê a melhoria da situação da covid-19 antes da campanha para as eleições de dezembro, no momento em que o país regista 5.832 casos e 51 mortos.

"Se Deus quiser, estaremos muito bem, melhor, do ponto de vista do controlo do coronavírus, para a campanha eleitoral e para as eleições" parlamentares, disse Nicolás Maduro.

O governante falava durante à televisão estatal venezuelana, depois de o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) convocar as próximas eleições legislativas para 06 de dezembro.