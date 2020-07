Venezuela

As autoridades venezuelanas anunciaram quarta-feira que confiscaram armas de fogo, carregadores e munições de diverso calibre em duas operações em Puerto Cabello (centro-norte) e no estado de Zúlia, que faz fronteira com a Colômbia.

Uma das operações, segundo vice-ministro venezuelano de Relações Interiores, Humberto Ramírez, teve lugar no barco San Andrés, no porto marítimo de Puerto Cabello.

Nas duas operações foram confiscadas "21 armas tipo fuzil, modelo Ak47, 2 pistolas marca Glock, calibre 9mm, 110 carregadores e 5.552 munições de distinto calibre", disse aos jornalistas.