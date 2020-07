Covid-19

O Governo timorense está a preparar um novo diploma com diretrizes para gerir o processo de entrada de timorenses e estrangeiros nas fronteiras terrestres e aéreas no quadro da covid-19, disse à Lusa um membro do Governo.

"O Ministério da Saúde, o Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros estão a elaborar um diploma conjunto que vai definir essas condições", disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães.

O diploma vai regular questões como as entradas fronteiriças e quarentena obrigatória - em locais do Estado ou em auto confinamento em casa - agora que terminou o estado de emergência aplicado devido à pandemia.