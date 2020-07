Hong Kong

O primeiro-ministro australiano disse hoje que o Governo está a ponderar dar refúgio aos residentes de Hong Kong que desejem abandonar a ex-colónia britânica devido à nova lei de segurança nacional imposta por Pequim.

Scott Morrison considerou a situação em Hong Kong "muito preocupante" e anunciou que seu Governo estava "muito ativamente" a considerar dar acolhimento no país aos cidadãos daquela região administrativa especial chinesa.

"É importante e muito consistente com quem somos", salientou, revelando uma posição que pode piorar as relações já tensas com a China.