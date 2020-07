Actualidade

Quatro concertos ao ar livre com nomes fortes do jazz nacional são a aposta do festival JazzMatazz para continuar a crescer junto à Mata dos Marrazes, no concelho de Leiria, anunciou hoje a organização.

A segunda edição do festival organizado pela União de Freguesias de Marrazes e Barosa acontece no sábado e no domingo para dinamizar uma das principais manchas verdes de Leiria. JazzMatazz sobreviveu aos constrangimentos da pandemia de covid-19 e apresenta um programa com nomes conceituados e novos valores do jazz português.

"Decidimos fazer o festival apostando numa imagem de rigor em relação à saúde das pessoas. Queremos mostrar que é possível fazer festivais em que os músicos podem tocar num período crítico, em que está em risco a saúde, mas também a cultura", explica à agência Lusa o presidente da União de Freguesias.