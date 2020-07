Covid-19

O economista chefe da consultora Eaglestone disse hoje à Lusa que apesar da degradação dos indicadores relativos à banca em Moçambique, o setor continua a mostrar robustez e está "bem preparado" para enfrentar as consequências da pandemia.

"O setor bancário em Moçambique continua bem capitalizado, e os seis principais bancos, que valem 90% dos ativos de crédito e depósitos, têm rácios de solvabilidade claramente acima dos 10% exigidos pelo banco central, o que mostra a robustez do setor, que está relativamente bem preparado para enfrentar as dificuldades de 2020", disse Tiago Dionísio em entrevista à Lusa no seguimento do relatório sobre a banca moçambicana.

"A atividade económica vai continuar a desacelerar este ano, curiosamente o Fundo Monetário Internacional continua a acreditar que Moçambique vai ter um crescimento económico positivo, apesar de o Governo rever uma recessão este ano", lembrou o analista, acrescentando que "a desaceleração da atividade económica vai continuar a ter algum impacto nos resultados do setor bancário".