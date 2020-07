Actualidade

Pelo menos 113 pessoa morreram na sequência de um deslizamento de terras numas minas de jade no norte da Birmânia, indica o novo balanço oficial divulgado pela equipa de socorro.

"Até ao momento encontrámos um total de 113 corpos", referem os bombeiros através da página oficial na rede social Facebook.

De acordo com as autoridades policiais as buscas vão ser suspensas por causa das fortes chuvas que se fazem sentir no local.