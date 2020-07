Actualidade

A revisão constitucional russa que permite a Putin manter-se no poder até 2036 foi aprovada por 77,92% dos eleitores, de acordo com resultados oficiais do referendo divulgados hoje e que são contestados pela oposição.

Os resultados oficiais da consulta popular indicam que a participação foi de 65% e que 21,27% dos eleitores votaram contra a revisão da Constituição.

O referendo na Rússia esteve marcado inicialmente para abril mas foi adiado por causa da pandemia do novo coranavírus.