O guitarrista português Tó Trips edita no dia 10 o álbum "Surdina", a banda sonora que compôs para um filme homónimo de Rodrigo Areias, e prepara-se para retomar alguma normalidade em palco, num tempo de pandemia.

Tó Trips contou à agência Lusa que terminou a banda sonora de "Surdina" no começo deste ano, a tempo de o filme se estrear em sala, em abril, mas a propagação do novo coronavírus alterou os planos tanto do músico como do realizador, empurrando o lançamento do álbum e a estreia cinematográfica para a próxima semana.