Actualidade

O Maus Hábitos - Espaço de Intervenção Cultural, no Porto, inaugura a 09 de julho uma exposição que junta fotografias de cinco fotógrafas da China e de Macau, com "a temática da mulher e do feminino" no centro.

Patente até 30 de agosto, a mostra "Outros Portos - Outros Olhares" é organizada pela associação Saco Azul e pelo Maus Hábitos, e tem curadoria de Clara Brito e Gu Zhenqing, apresentando 25 fotografias de Margarida Gouveia, Mina Ao, Peng Yun, Xing Danwen e O Zhang.

Segundo explicou à Lusa Clara Brito, a ideia é "mostrar trabalho artístico de artistas de Macau e da China", e apresentar visões de fotógrafas femininas.