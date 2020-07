Actualidade

A organização não governamental Human Rigts Watch (HRW) alertou hoje que a resposta do Governo da Etiópia aos protestos pela morte do cantor Hachalu Hundessa, que já causaram 81 mortos, arrisca arrastar o país para uma "crise profunda".

Hachalu Hundessa foi morto a tiro, na noite de segunda-feira, na capital Adis Abeba, por homens não identificados, desencadeando uma onda de protestos em várias cidades da Etiópia, de que já resultaram pelo menos 81 mortos.

Em resposta aos protestos, o Governo cortou os serviços de internet em todo o país, o que, segundo a HRW, amplificou "as preocupações de que as pessoas estão a ser silenciadas" e de que os "abusos dos direitos humanos e a violência comunitária", que abalaram o país no ano passado, "não estão a ser tratados".