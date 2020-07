Covid-19

Profissionais de Saúde das Forças Armadas vão continuar a prestar apoio "enquanto for necessário" aos idosos do lar de Reguengos de Monsaraz (Évora), onde surgiu um surto de covid-19, revelou hoje à agência Lusa fonte militar.

"Vamos continuar no lar, a prestar apoio, enquanto for necessário", afirmou fonte do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), contactada hoje pela Lusa.

Na sexta-feira da semana passada, em comunicado, o EMGFA divulgou que 15 profissionais de Saúde do Hospital das Forças Armadas em Lisboa, incluindo médicos e enfermeiros, iriam dar apoio ao Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz, onde existe um foco de covid-19, detetado no dia 18 de junho.