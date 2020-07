Actualidade

A ex-Presidente irlandesa Mary Robinson vai presidir ao painel de peritos encarregado da investigação independente ao presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o nigeriano Akinwumi Adesina, anunciou o Conselho de Governadores do banco.

"O Conselho [de Governadores do BAD] escolheu Mary Robinson, Hassan B. Jallow e Leonard F. McCarthy para formar um painel de peritos independentes de alto nível para conduzir o inquérito", refere-se num comunicado assinado por Kaba Nialé, ministro do Planeamento e Desenvolvimento da Costa do Marfim e presidente do Conselho de Governadores.

Adesina, de 60 anos, eleito em 2015 como líder do BAD, um dos cinco principais bancos multilaterais de desenvolvimento do mundo, foi alvo de uma série de acusações desde o início do ano, divulgadas pela imprensa em abril.