Covid-19

O executivo angolano vai entregar na sexta-feira na Assembleia Nacional a proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, anunciou o Parlamento.

A entrega do documento ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade dos Santos "Nando", pelas 10:00, será feita pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, indicaram fontes contactadas pela Lusa.

O executivo angolano decidiu rever o OGE de 2020, devido à queda do preço do barril, fixado agora em 33 dólares, contra os 55 dólares inicialmente previstos e ao impacto da pandemia na economia do país.