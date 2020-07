Actualidade

Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita da prática de crime de homicídio na forma tentada sobre um outro jovem, em março passado, em Sintra, encontrando-se em prisão preventiva, foi hoje anunciado.

Em comunicado hoje divulgado, a PJ refere que procedeu à identificação e detenção de um jovem, de 16 anos, tendo identificado outros menores tendo em conta o contexto de violência juvenil grupal.

De acordo com o comunicado, os factos remontam a 11 de março, quando um grupo de rapazes, com idades entre os 14 e os 16 anos, abordaram, "de forma muito violenta", numa paragem de autocarro frente a um estabelecimento de ensino em Sintra, um estudante, provocando-lhe lesões graves, com recurso à utilização de uma arma branca e pedras da calçada.