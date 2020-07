Covid-19

O número de mortos do surto de covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu para oito, com os óbitos de mais duas utentes, uma de 94 e outra de 92 anos, informou hoje o município.

No comunicado divulgado hoje, com os mais recentes dados sobre a situação epidemiológica do concelho, a câmara municipal indicou que, ao final da tarde de quarta-feira, morreu uma idosa, de 94 anos, infetada com covid-19 e que se encontrava no lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva (FMAIVPS).

Já na madrugada de hoje, acrescentou, morreu uma utente da mesma instituição, de 92 anos, que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).