Actualidade

Uma mulher de 32 anos morreu hoje atropelada por um autocarro no Campo 24 de Agosto, freguesia do Bonfim, no Porto, disse fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acidente ocorreu cerca das 12:00 em circunstâncias não apuradas, junto a uma estação de metro, e o autocarro envolvido pertence a uma rede de transportes expresso.

O óbito foi declarado no local pelo INEM, que enviou ao local uma viatura médica e uma ambulância.