Covid-19

A União Europeia (UE) aprovou hoje um novo pacote de assistência de 80 milhões de euros para ajudar o Norte de África a enfrentar a crise da covid-19, no âmbito do Fundo Fiduciário de Emergência para África (FFEA).

A este novo financiamento de 80 milhões de euros, que se destina a proteger os migrantes, estabilizar as comunidades locais e responder à covid-19, acrescem mais 30 milhões de euros reafetados de ações não contratadas ao abrigo do fundo.

O pacote de 80 milhões, segundo um comunicado, irá financiar o reforço da capacidade de resposta imediata à pandemia da covid-19 e dos sistemas e serviços de saúde nos países parceiros do Norte de África, com destaque para a Líbia, a mitigação do impacto socioeconómico da crise e apoiar bem a continuação de ações para proteger refugiados e migrantes e estabilizar as comunidades locais.