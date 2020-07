Covid-19

O foco de covid-19 detetado numa fábrica de conservas em Vila do Conde, distrito do Porto, tem 12 casos de infenção confirmados, informou hoje fonte da Administração Regional de Saúde-Norte (ARS-Norte) à agência Lusa.

A mesma fonte sublinhou que o este número de infetados, apurado às 11:00 de hoje, se refere à generalidade do foco e não apenas a pessoas que operavam na fábrica.

A ARS-Norte continua a desenvolver ações no local, em articulação com o delegado de saúde de Vila do Conde/Póvoa de Varzim, e, segundo informou a presidente da câmara municipal vila-condense, está já em curso um número alargado de testes.