Actualidade

As marcas deixadas pelos discursos colonialistas na obra pictórica de artistas portugueses e angolanos, desde 1930 e ao longo de quase setenta anos, está no centro de uma nova edição da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

A obra, "Uma Travessia da Colonialidade: Pintura, Coleções e Intervisualidades", da autoria da investigadora Teresa Matos Pereira, é o 17.º título da coleção Estudos de Museus, e procura explicar as ligações entre o discurso pictórico dos artistas e as dinâmicas históricas, políticas e culturais que marcaram Portugal e Angola naquela época.

O livro corresponde à dissertação de doutoramento da autora, reúne documentos e cerca de 200 imagens que ilustram mais de 500 páginas.