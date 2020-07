Actualidade

Uma exposição coletiva sobre as alterações climáticas, trabalhos fotográficos sobre migrações, o fim do Estado Islâmico ou os protestos em Hong Kong são algumas das propostas do Prémio Estação Imagem 2020 Coimbra, que arranca no domingo.

O Prémio Estação Imagem 2020 Coimbra, que chegou a estar adiado sem data devido à covid-19, começa no domingo, com a inauguração de oito exposições, em diversos pontos da cidade, ficando a maioria patentes até 26 de setembro.

O evento, que decorre pela terceira vez na cidade de Coimbra, prevê ainda a atribuição de prémios de fotojornalismo e aulas abertas através de meios digitais.