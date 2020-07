Covid-19

A secretária executiva da Aliança de Líderes Africanos Contra a Malária (ALMA) disse hoje que a covid-19 é uma "ameaça real" à luta contra a malária, estimando que a pandemia faça duplicar as mortes por esta doença em 2020.

"Foram feitos progressos significativos, com 93 milhões de casos de malária e 500 mil mortes evitadas todos os anos, mas o progresso estagnou. A pandemia de covid-19 é uma ameaça real à luta contra a malária e tem o potencial de frustrar e fazer regredir os progressos alcançados", afirmou Joy Phumaphi.

A responsável da ALMA, que falava hoje numa iniciativa 'online' para assinalar os dois anos do lançamento da campanha "Zero Malária", promovida pela organização sem fins lucrativos Speak Up África, citou dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), que estima que, no pior cenário, os efeitos do novo coronavírus poderão fazer duplicar as mortes por paludismo em 2020.