Covid-19

O Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC) promove a partir de sábado uma "exposição dinâmica" sobre a procissão da Rainha Santa e apelou hoje à participação do público com fotografias de anteriores celebrações.

"Esta é uma obra de arte coletiva e dinâmica", disse hoje o diretor do CAPC, Carlos Antunes, à agência Lusa, ao esclarecer que "cidadãos de Coimbra e do mundo" podem enviar à organização, até dia 31, registos fotográficos de anteriores procissões em honra de Isabel de Aragão.

Habitualmente articuladas com as celebrações profanas da cidade em torno do feriado municipal, 04 de julho, a cargo da Câmara Municipal de Coimbra, também as festas religiosas, com duas procissões, foram este ano canceladas pela Confraria da Rainha Santa Isabel devido à pandemia da covid-19.