Actualidade

A difusão do 'rap crioulo', de origem cabo-verdiana, no tecido da cultura portuguesa, proveniente de bairros da Grande Lisboa e Margem Sul, está no centro do programa "Terra Irada", que será apresentado em Lisboa, no domingo.

Nesse dia, às 16:00, está prevista a primeira atuação do programa "Terra Irada", integrado nas escolhas do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), ato que assinala a data da independência de Cabo-Verde, proclamada em 5 de julho de 1975.

A sessão é dividida em dois momentos: inclui uma conversa com os artistas Primero G, Ghoya, Né Jah e Mynda Guevara, moderada por Ana Garcia de Mascarenhas, seguida de atuações.