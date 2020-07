Actualidade

A Coordenadora do Secretariado Nacional de Luta Contra HIV/Sida na Guiné-Bissau, Fatoumata Diallo, disse hoje à Lusa que diariamente, desde a declaração do Estado de emergência no país, cerca de seis pessoas são infetadas com aquela doença.

A responsável disse ter recebido aqueles dados de estruturas que atuam diretamente no combate à doença e que ainda vai analisar os verdadeiros motivos para a situação que considerou como "bastante grave".

Fatoumata Diallo suspeita que "talvez possa ser" pelo facto de com o estado de emergência os "trabalhadores do sexo" estarem a ter dificuldades financeiras, daí resolverem "usar mais o seu corpo para arranjar dinheiro" ou também pelo facto de os homossexuais não se estarem a precaver melhor.