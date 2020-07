Covid-19

O município da Lousã criou um Conselho Consultivo Estratégico para a Recuperação da Pandemia (CCERP), que deverá aconselhar o executivo quanto às medidas a tomar nesta área, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Câmara Municipal informa que caberá ao novo órgão "a análise e recomendação de medidas para (...) implementar a melhor resposta aos diversos desafios originados pela pandemia da covid-19 e delinear estratégias no âmbito do desenvolvimento socioeconómico" do concelho, no distrito de Coimbra.

A primeira reunião do CCERP realizou-se na quarta-feira, na Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, com o objetivo de "explicar o funcionamento deste órgão e recolher contributos" para a sua futura intervenção.