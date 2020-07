Covid-19

A Câmara de Reguengos de Monsaraz (Évora) ativou hoje o Plano Municipal de Emergência para gerir o surto de covid-19 no concelho, já que a generalidade de Portugal continental entrou em situação de alerta na quarta-feira.

"Com o fim da situação de calamidade", que vigorava no país até terça-feira, os planos municipais de emergência, que estavam ativados automaticamente em todo o território nacional, "deixaram de estar em vigor", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto.

Por isso, face ao surto de covid-19 existente no concelho, surgido, no dia 18 de junho, no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), que já provocou, até hoje, oito mortos e conta com 138 casos ativos, o município decidiu ativar o seu plano de emergência, tendo reunido hoje a Comissão Municipal de Proteção Civil.