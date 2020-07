Actualidade

Uma altercação verbal entre deputados do parlamento da Guiné-Bissau, que quase chegou ao confronto físico, levou hoje à suspensão da sessão, por decisão do presidente do órgão, Cipriano Cassamá.

Após tentar, por várias vezes, sem sucesso, pedir a restauração da ordem na sala, Cipriano Cassamá bateu com o martelo para suspender a sessão até sexta-feira, disse o próprio, no momento em que se retirava do hemiciclo.

A altercação ocorreu numa altura em que o deputado Nelson Moreira apresentava uma declaração política do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), segundo partido mais votado nas últimas legislativas, atualmente numa coligação no Governo.