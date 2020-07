Covid-19

São Tomé e Príncipe registou hoje dois novos casos positivos de covid-19, aumentando para 717 o número de infetados acumulados, indicou fonte do Ministério da Saúde.

Os dois novos casos positivos do novo coronavírus resultam de 12 testes laboratoriais realizados na últimas 24 horas.

De acordo com o boletim diário de hoje, o número de pessoas recuperadas aumentou para 260, estando internados no hospital de campanha seis pacientes e outros oito no serviço sintomático respiratório.