Actualidade

Uma proposta do PS de alteração ao Regimento entregue na terça-feira admite que o primeiro-ministro só vá ao parlamento para responder a questões dos deputados sobre política geral de dois em dois meses.

Esta e outras propostas do PS deram entrada no mesmo dia em que o PSD entregou o seu projeto de revisão do Regimento da Assembleia da República, que também prevê uma redução das sessões de perguntas ao primeiro-ministro, que atualmente se realizam de quinze em quinze dias.

Nesse documento do PS com mais de 10 páginas de propostas, em vez dos atuais debates quinzenais estabelece-se que "o Governo comparece pelo menos mensalmente para um debate em plenário com os deputados para acompanhamento da atividade governativa", em "dois formatos alternados".