Covid-19

O número de infetados com covid-19, na sequência do foco numa fábrica de conservas em Vila do Conde, distrito do Porto, subiu de 12 para 15 pessoas, informou hoje a presidente da câmara municipal local.

Elisa Ferraz divulgou o número num balanço da situação feito esta tarde, acrescentando mais três casos aos 12 que esta manhã foram reportados por fonte da Administração Regional de Saúde-Norte (ARS-Norte).

"As informações reveladas, esta tarde, pelas autoridades de saúde, dão conta de sete trabalhadores da empresa infetados e mais oito casos exteriores, mas relacionados com esses funcionários. Foram, entretanto, realizados mais 80 testes a outros operários da fábrica", divulgou a autarca vila-condenses.